28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 Ekim resmi tatil mi? Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim yaklaşırken, özellikle öğrenciler ve birçok kişi tatil takvimini merak ediyor. 28 Ekim ve 29 Ekim'de okulların ve bazı resmi kurumların tatil olup olmayacağı, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? Detaylar haberimizdedir…

28 EKİM TATİL Mİ?

28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olduğu için yarım gün resmi tatil olarak kabul edilmekte. Bu nedenle okullar ve kamu kurumları öğleden sonra tatil olur.

29 EKİM SALI RESMİ RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de tam gün resmi tatildir. Bu gün okullar, kamu kurumları ve çoğu iş yeri tatil olacaktır.