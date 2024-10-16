Üye Girişi
Haberler

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Ekim tatil mi ve 29 Ekim resmi tatil mi soruları gündeme gelirken 28 Ekim 2024 yarım gün mü soruları gündeme geliyor. 2024 resmi tatiller ve tatil günleri ne zaman olduğu sık sık araştırılıyor. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 Ekim resmi tatil mi? Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim yaklaşırken, özellikle öğrenciler ve birçok kişi tatil takvimini merak ediyor. 28 Ekim ve 29 Ekim'de okulların ve bazı resmi kurumların tatil olup olmayacağı, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? Detaylar haberimizdedir…

28 EKİM TATİL Mİ?

28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olduğu için yarım gün resmi tatil olarak kabul edilmekte. Bu nedenle okullar ve kamu kurumları öğleden sonra tatil olur.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 EKİM SALI RESMİ RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de tam gün resmi tatildir. Bu gün okullar, kamu kurumları ve çoğu iş yeri tatil olacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Bayramı Resmi Tatiller Soğuk Haber 29 Ekim Eğitim Genel Yaşam Tatil

AK Partili isimden Destici'ye gönderme: Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?

"Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?"

 Üniversiteli Rojin cinayete mi kurban gitti? Ağabeyinden kafa karıştıran sözler

Rojin'in ağabeyinden kafa karıştıran sözler

 İşe, okula gidenler dikkat! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İşe, okula gidenler dikkat! Seferler iptal edildi
Kadın cinayetleriyle ilgili sözleri tepki çeken Latif Aydemir, AK Parti'den istifa etti

AK Parti'den istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AÖL sınav tarihleri 2024: Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi 28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Nevra Serezli kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli biyografisi! DHBT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DHBT sonuçlarına nasıl bakılır? DHBT sonuçları açıklandı mı? Masterchef 16 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Esra Erol, Fatih Aydın bulundu mu? Fatih Aydın olayı nedir? Fatih öldü mü, öldürüldü mü? Polis memuru eşini öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu? Hasan Yalnızoğlu öldü mü, neden öldü? Hasan Yalnızoğlu kaç yaşında öldü, hastalığı nedir? Mehmet Pişkin neden intihar etti? Mehmet Pişkin kimdir? Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 16 Ekim Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.