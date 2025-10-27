Tapu dairelerinde işlem yapmayı planlayan vatandaşlar ise 28 Ekim'in mesai durumunu araştırıyor. 29 Ekim'in tam gün resmi tatil olması nedeniyle tapu müdürlükleri o gün hizmet vermeyecek. 28 Ekim'de ise tapu daireleri yarım gün açık olacak ve öğle saatlerine kadar işlem yapılabilecek. 28 Ekim tapu daireleri açık mı, tapu daireleri yarım gün mü?

28 EKİM TAPU DAİRELERİ AÇIK MI?

Tapu daireleri, resmi kurum statüsünde oldukları için resmi tatillerde hizmet vermezler. 28 Ekim Salı günü ise yarım gün resmi tatil uygulanacağından tapu müdürlükleri sabah mesaisine başlayacak ve saat 13.00'e kadar vatandaşlara hizmet sunacaktır. Tapu işlemlerini gerçekleştirmek isteyenlerin bu nedenle sabah saatlerini tercih etmesi veya tatil sonrasında, 30 Ekim Perşembe günü işlemlerini yapması önerilir. Resmî tatil takvimine göre, 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü kurumlar tamamen kapalı olacaktır.

28-29 EKİM'DE HANGİ YERLER KAPALI OLACAK?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim'de yarım gün mesai uygulanırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm kamu kurumları ve kuruluşlar tam gün kapalı olacak. 28 Ekim'de sabah saatlerinde hizmet veren kurumlar, öğle saatlerinden itibaren tatil düzenine geçecektir.

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA KAPALI OLAN YERLER

• Devlet daireleri ve kamu kurumları: Saat 13.00 itibarıyla kapalı

• Okullar: Öğleden sonraki dersler yapılmaz

• Üniversiteler: Akademik faaliyetler durdurulur

• Bankalar: Şubeler öğle sonrası hizmet vermez

• Noterler: Öğleden sonra kapalı olur

• PTT şubeleri: Öğle saatinden sonra hizmete kapanır

Resmî kurumlarda mesai 13.00'te sona erer.