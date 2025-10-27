Haberler

28 Ekim tapu daireleri açık mı, tapu daireleri yarım gün mü?

28 Ekim tapu daireleri açık mı, tapu daireleri yarım gün mü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim tarihinin çalışma düzeni vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim günü yarım gün resmi tatil olarak uygulanacak. Bu kapsamda, kamu kurumları ve devlet daireleri mesaiye sabah başlayacak ancak öğleden sonra kapalı olacak. 28 Ekim tapu daireleri açık mı, tapu daireleri yarım gün mü?

Tapu dairelerinde işlem yapmayı planlayan vatandaşlar ise 28 Ekim'in mesai durumunu araştırıyor. 29 Ekim'in tam gün resmi tatil olması nedeniyle tapu müdürlükleri o gün hizmet vermeyecek. 28 Ekim'de ise tapu daireleri yarım gün açık olacak ve öğle saatlerine kadar işlem yapılabilecek. 28 Ekim tapu daireleri açık mı, tapu daireleri yarım gün mü?

28 EKİM TAPU DAİRELERİ AÇIK MI?

Tapu daireleri, resmi kurum statüsünde oldukları için resmi tatillerde hizmet vermezler. 28 Ekim Salı günü ise yarım gün resmi tatil uygulanacağından tapu müdürlükleri sabah mesaisine başlayacak ve saat 13.00'e kadar vatandaşlara hizmet sunacaktır. Tapu işlemlerini gerçekleştirmek isteyenlerin bu nedenle sabah saatlerini tercih etmesi veya tatil sonrasında, 30 Ekim Perşembe günü işlemlerini yapması önerilir. Resmî tatil takvimine göre, 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü kurumlar tamamen kapalı olacaktır.

28-29 EKİM'DE HANGİ YERLER KAPALI OLACAK?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim'de yarım gün mesai uygulanırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm kamu kurumları ve kuruluşlar tam gün kapalı olacak. 28 Ekim'de sabah saatlerinde hizmet veren kurumlar, öğle saatlerinden itibaren tatil düzenine geçecektir.

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA KAPALI OLAN YERLER

• Devlet daireleri ve kamu kurumları: Saat 13.00 itibarıyla kapalı

• Okullar: Öğleden sonraki dersler yapılmaz

• Üniversiteler: Akademik faaliyetler durdurulur

• Bankalar: Şubeler öğle sonrası hizmet vermez

• Noterler: Öğleden sonra kapalı olur

• PTT şubeleri: Öğle saatinden sonra hizmete kapanır

Resmî kurumlarda mesai 13.00'te sona erer.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Milyonlarca İstanbullu'nun uykularını kaçıran iddiada mahkemeden karar
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail terör estiriyor! O ülkeye saldırdılar
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.