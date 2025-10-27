Haberler

28 Ekim noterler açık mı, noterler yarım gün mü?

28 Ekim noterler açık mı, noterler yarım gün mü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle noterlerin çalışma durumu merak ediliyor. 29 Ekim, resmi tatiller arasında yer alırken, bir önceki gün olan 28 Ekim de yarım gün resmi tatil kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte noterlerin de çalışma saatleri vatandaşların gündeminde. Yarın noterlerde işlemi olanlar, "28 Ekim'de noterler açık mı, çalışıyor mu, öğleden sonra hizmet

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken araç alım-satımı, vekaletname çıkarma, imza tasdiki gibi işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar, 28 Ekim noter mesai saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. 29 Ekim tam gün resmi tatil olduğu için noterler kapalı olacak. Ancak 28 Ekim'de yarım gün hizmet verilip verilmeyeceği, öğleden sonra noterlerin çalışıp çalışmayacağı merak konusu. İşte 28 Ekim'de noterlerin çalışma düzenine ilişkin ayrıntılar…

28 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?

28 Ekim tarihi, resmi olarak yarım gün tatil kapsamına giriyor. Bu nedenle noterler, bankalar ve diğer kamu kurumlarının yanı sıra bazı özel sektör kuruluşları da öğleden sonra kapalı olacak. Sabah saatlerinde noterlerde işlem yapılabilecek olsa da, öğleden sonra mesai sona ereceği için vatandaşların işlemlerini öğle saatlerine kadar tamamlamaları gerekiyor.

28 Ekim noterler açık mı, noterler yarım gün mü?

29 EKİM'DE NOTERLER HİZMET VERECEK Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu kapsamda noterler, bankalar ve tüm kamu kurumları gibi o gün hizmet vermeyecek. Yani 29 Ekim Salı günü noterler kapalı olacak ve işlemler yalnızca tatil sonrasında gerçekleştirilebilecek.

29 EKİM NOTERLER RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olmasından dolayı noterler kapalı olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi

İç savaşın yaşandığı ülkeden katliam görüntüleri
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
3. Lig'de olay! Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar

Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'ye getirildi

Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'DE
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.