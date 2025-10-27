28 Ekim noterler açık mı, noterler yarım gün mü?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken araç alım-satımı, vekaletname çıkarma, imza tasdiki gibi işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar, 28 Ekim noter mesai saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. 29 Ekim tam gün resmi tatil olduğu için noterler kapalı olacak. Ancak 28 Ekim'de yarım gün hizmet verilip verilmeyeceği, öğleden sonra noterlerin çalışıp çalışmayacağı merak konusu. İşte 28 Ekim'de noterlerin çalışma düzenine ilişkin ayrıntılar…

28 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?

28 Ekim tarihi, resmi olarak yarım gün tatil kapsamına giriyor. Bu nedenle noterler, bankalar ve diğer kamu kurumlarının yanı sıra bazı özel sektör kuruluşları da öğleden sonra kapalı olacak. Sabah saatlerinde noterlerde işlem yapılabilecek olsa da, öğleden sonra mesai sona ereceği için vatandaşların işlemlerini öğle saatlerine kadar tamamlamaları gerekiyor.

29 EKİM'DE NOTERLER HİZMET VERECEK Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu kapsamda noterler, bankalar ve tüm kamu kurumları gibi o gün hizmet vermeyecek. Yani 29 Ekim Salı günü noterler kapalı olacak ve işlemler yalnızca tatil sonrasında gerçekleştirilebilecek.

29 EKİM NOTERLER RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olmasından dolayı noterler kapalı olacak.