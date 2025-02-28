27 Şubat Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar lis

27 Şubat Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Şubat 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 27 Şubat 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/65, 66, 67, 68)

YÖNETMELİKLER

–– Millî Savunma Üniversitesi Elektronik Harp ve Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Millî Savunma Üniversitesi Kıbrıs, Yunanistan ve Ege-Doğu Akdeniz Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/02/2025 Tarihli ve 13328, 13329, 13330 ve 13331 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ