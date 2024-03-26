Üye Girişi
Haberler

27 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

27 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İzmir Gündem Gündem Teknoloji Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Öner Tellioğlu kimdir? İYİ Parti Sivas Gemerek Belediye Başkan adayı Öner Tellioğlu kimdir? Öner Tellioğlu kimdir? İYİ Parti Sivas Divriği Belediye Başkan adayı Öner Tellioğlu kimdir? Ahmet Yüksel Keçeli kimdir? İYİ Parti Sivas Şarkışla Belediye Başkan adayı Ahmet Yüksel Keçeli kimdir? Erhan Şimşek kimdir? İYİ Parti Sivas Suşehri Belediye Başkan adayı Erhan Şimşek kimdir? Bora Karakullukçu kimdir? İYİ Parti Sivas Koyulhisar Belediye Başkan adayı Bora Karakullukçu kimdir? Ercan Uzmay kimdir? İYİ Parti Sivas Gürün Belediye Başkan adayı Ercan Uzmay kimdir? Orhan Yıldırım kimdir? İYİ Parti Sinop Saraydüzü Belediye Başkan adayı Orhan Yıldırım kimdir? Yavuz Yiğit kimdir? İYİ Parti Sinop Gerze Belediye Başkan adayı Yavuz Yiğit kimdir? Adem Işık kimdir? İYİ Parti Sinop Boyabat Belediye Başkan adayı Adem Işık kimdir? Bülent Akyol kimdir? İYİ Parti Sinop Ayancık Belediye Başkan adayı Bülent Akyol kimdir? 27 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ramazan Kurtak kimdir? İYİ Parti Siirt Şirvan Belediye Başkan adayı Ramazan Kurtak kimdir? 27 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title