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27 Kasım 2022 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

27 Kasım 2022 Trt1 Yayın Akışı

27 Kasım 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Teşkilat

04:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

05:00 Kalk Gidelim

08:15 Yürek Çıkmazı

11:30 Enine Boyuna

13:00 Japonya - Kosta Rika

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 Belçika - Fas

18:00 Ana Haber

19:00 Hırvatistan - Kanada

21:00 Kupa Saati

22:00 İspanya - Almanya

Kaynak: InterSinema.com / TV

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