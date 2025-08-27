27 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? 27 Ağustos hangi kanalda hangi film var?

Televizyon izleyicilerinin en çok sorduğu sorulardan biri de "27 Ağustos TV yayın akışı hangi saatlerde hangi programları içeriyor?" oluyor. Akşam kuşağında ise yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler ve film kuşakları dikkat çekiyor. 27 Ağustos TV yayın akışı güncellendiğinde, izleyiciler ilgiyle takip ettikleri yapımları önceden öğrenme şansı yakalıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? Bugün televizyonda hangi diziler var? 27 Ağustos hangi kanalda hangi film var?

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Aile Saadeti

02:20 Kardeşlerim

05:10 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Görevimiz Tatil

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Macera Ormanı

22:35 Macera Ormanı

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Eşref Rüya

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Avengers: Endgame

23:45 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Başımız Belada

00:30 İlk Buluşma

02:45 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Üçlü Pürüz

22:15 Mutlu Aile Tablosu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:15 Gelin Evi

04:00 Hadi Hayırlısı : Istakoz'un Haritası

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Lohusa

22:30 Nasipse Olur

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Kral Kaybederse

02:00 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili

22:00 Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Strum Graz - Bodo/Glimt

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Leyla ile Mecnun

04:40 Kim Gitsin?

05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

05:40 Kara Tahta

08:15 Kendi Düşen Ağlamaz

11:30 Set Sayısı

12:00 Türkiye - Kanada

14:00 Set Sayısı

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Özel

22:00 Benfica - Fenerbahçe

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye