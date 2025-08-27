27 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? 27 Ağustos hangi kanalda hangi film var?
Bugün televizyon ekranlarında izleyicileri neler bekliyor? 27 Ağustos TV yayın akışı, sabah kuşağından gece saatlerine kadar birçok popüler programı ve sevilen dizileri içeriyor. Televizyon izleyicileri, "27 Ağustos TV yayın akışı açıklandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Kanalların yayın akışında hangi içerikler öne çıkıyor?
Televizyon izleyicilerinin en çok sorduğu sorulardan biri de "27 Ağustos TV yayın akışı hangi saatlerde hangi programları içeriyor?" oluyor. Akşam kuşağında ise yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler ve film kuşakları dikkat çekiyor. 27 Ağustos TV yayın akışı güncellendiğinde, izleyiciler ilgiyle takip ettikleri yapımları önceden öğrenme şansı yakalıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? Bugün televizyonda hangi diziler var? 27 Ağustos hangi kanalda hangi film var?
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Aile Saadeti
02:20 Kardeşlerim
05:10 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Görevimiz Tatil
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Macera Ormanı
22:35 Macera Ormanı
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Avengers: Endgame
23:45 Eşref Rüya
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Başımız Belada
00:30 İlk Buluşma
02:45 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Üçlü Pürüz
22:15 Mutlu Aile Tablosu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
02:15 Gelin Evi
04:00 Hadi Hayırlısı : Istakoz'un Haritası
06:00 Güzel Günler
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Lohusa
22:30 Nasipse Olur
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Kral Kaybederse
02:00 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili
22:00 Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Strum Graz - Bodo/Glimt
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Leyla ile Mecnun
04:40 Kim Gitsin?
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
05:40 Kara Tahta
08:15 Kendi Düşen Ağlamaz
11:30 Set Sayısı
12:00 Türkiye - Kanada
14:00 Set Sayısı
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel
22:00 Benfica - Fenerbahçe
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye