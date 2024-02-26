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26 Şubat Cuma TV Yayın Akışı: FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de Neler Var?

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26 Şubat Cuma günü televizyon kanallarının yayın akışı merak konusu oldu. Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve STAR TV'de hangi programlar, diziler ve filmler izleyiciyle buluşacak? İşte 26 Şubat Cuma gününe ait televizyon yayın akışı detayları!

26 Şubat tarihinde televizyon kanallarında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için bir liste hazırlandı. Bu akşamın yayın akışında yer alan dizi ve filmleri kaçırmamak için programınızı önceden planlayın. 26 ŞUBAT CUMA (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler var? TV yayın akışına göre bu akşam TV'de neler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:45 Küçük Ağa
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Camdaki Kız
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Aşk ve Umut
  • 17:30 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Hızlı ve Öfkeli 9
  • 22:45 Hızlı ve Öfkeli 9
  • 01:30 Senden Önce
  • 03:15 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 Afili Aşk

TRT YAYIN AKIŞI

  • 05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:20 İncir Ağacı
  • 06:35 Kara Ağaç Destanı
  • 10:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 13:15 Seksenler
  • 14:10 Kara Ağaç Destanı
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi
  • 00:15 Kara Ağaç Destanı
  • 02:45 Kül Masalı
  • 05:25 Kapanış
Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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