26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
ASAL Araştırma'nın Kasım 2025 anketine göre, "Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözebilir?" sorusuna katılımcıların en yüksek oranla verdiği yanıt %36 ile "Hiçbiri" oldu. AK Parti %23,2, CHP %19,6 oranında destek alırken diğer partiler daha düşük oranlarda kaldı.

  • ASAL Araştırma ve Danışmanlık'ın Kasım 2025'te 26 ilde 2015 kişiyle yaptığı ankette, 'Hiçbiri' yanıtı %36 oranla birinci sırada yer aldı.
  • Ankette AK Parti %23,2, CHP %19,6, DEM Parti %4,4, MHP %3,1, İYİ Parti %2,6, Zafer Partisi %1,8, Yeniden Refah Partisi %1,4, diğer partiler %2,2 ve 'fikrim yok/cevap yok' %5,7 oranında kaydedildi.
  • Araştırma CATI yöntemiyle yapıldı ve %95 güven aralığında ±2,5 hata payına sahip.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan Kasım 2025 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması, seçmenlerin ülkenin sorunlarını çözebilecek parti konusundaki görüşlerini ortaya koydu. 26 ilde, 1–9 Kasım tarihleri arasında 2015 kişiyle gerçekleştirilen anket, dikkat çeken sonuçlar içeriyor.

"HİÇBİRİ" DİYENLER %36 İLE İLK SIRADA

Ankette katılımcıların en yüksek oranda verdiği yanıt %36 ile "Hiçbiri" oldu. Bu sonuç, seçmenlerin mevcut siyasi partilere yönelik çözüm beklentisinin zayıfladığını gösteriyor.

PARTİLERE GÖRE DAĞILIM

Ankette "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna verilen diğer yanıtlar şöyle sıralandı:

  • Ak Parti : %23,2
  • CHP: %19,6
  • DEM Parti: %4,4
  • MHP: %3,1
  • İYİ Parti: %2,6
  • Zafer Partisi: %1,8
  • Yeniden Refah Partisi: %1,4
  • Diğer: %2,2
  • Fikrim yok/Cevap yok: %5,7

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Araştırma, NUTS-2 sistemine göre belirlenen illerde, 18 yaş üstü seçmenlerle CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle yapıldı. Sonuçlar, %95 güven aralığında ±2,5 hata payıyla yayımlandı.

İşte yapılan anketin grafiği;

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıoguz:

dogru bir anket bende inanmıyorum ve oy vermeyi düşünmüyorum

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Sözer:

ya defolun gidin ya. akp alacağı maksimum 25. halk bu kadar delirmis olamaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Seçimlerde "HİLE YAPIYORLAR"....... (Bilginin kaynağı : Amerika Başkanı TRUMP)......... "RECEP" in, AKP'li yetkililerin şimdiye kadar "HANGİ SEÇİMLERDE HİLE YAPTIKLARINI" açıklamalarını istiyoruz !!!!....... CHP lideri Özgür Özel neden bu konunun üzerine gitmiyor ????......... Amerika Başkanı TRUMP, Türkiye'deki seçimlerde HİLE YAPILDIĞINI açıkça söyledi : "O (RECEP) HİLELİ SEÇİMLERİ HERKESTEN DAHA İYİ BİLİR" dedi......

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHeisenberg:

sizin kafanız mı güzel yoksa şakşakçı mı oldunuz ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

İktidarın muhalefeti yargı ve medya gücüyle itibarsızlaştırmayı başarmasının sonucudur bu anket sonucu. Milletin derdiyle,sorunlarıyla değil de CHP'yi parçalamakla uğraşan iktidarın başarısıdır bu. Bravo en güzel yaptığınız iş algı yaratarak ülkeyi yönetmek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
