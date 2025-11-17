26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
ASAL Araştırma'nın Kasım 2025 anketine göre, "Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözebilir?" sorusuna katılımcıların en yüksek oranla verdiği yanıt %36 ile "Hiçbiri" oldu. AK Parti %23,2, CHP %19,6 oranında destek alırken diğer partiler daha düşük oranlarda kaldı.
- ASAL Araştırma ve Danışmanlık'ın Kasım 2025'te 26 ilde 2015 kişiyle yaptığı ankette, 'Hiçbiri' yanıtı %36 oranla birinci sırada yer aldı.
- Ankette AK Parti %23,2, CHP %19,6, DEM Parti %4,4, MHP %3,1, İYİ Parti %2,6, Zafer Partisi %1,8, Yeniden Refah Partisi %1,4, diğer partiler %2,2 ve 'fikrim yok/cevap yok' %5,7 oranında kaydedildi.
- Araştırma CATI yöntemiyle yapıldı ve %95 güven aralığında ±2,5 hata payına sahip.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan Kasım 2025 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması, seçmenlerin ülkenin sorunlarını çözebilecek parti konusundaki görüşlerini ortaya koydu. 26 ilde, 1–9 Kasım tarihleri arasında 2015 kişiyle gerçekleştirilen anket, dikkat çeken sonuçlar içeriyor.
"HİÇBİRİ" DİYENLER %36 İLE İLK SIRADA
Ankette katılımcıların en yüksek oranda verdiği yanıt %36 ile "Hiçbiri" oldu. Bu sonuç, seçmenlerin mevcut siyasi partilere yönelik çözüm beklentisinin zayıfladığını gösteriyor.
PARTİLERE GÖRE DAĞILIM
Ankette "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna verilen diğer yanıtlar şöyle sıralandı:
- Ak Parti : %23,2
- CHP: %19,6
- DEM Parti: %4,4
- MHP: %3,1
- İYİ Parti: %2,6
- Zafer Partisi: %1,8
- Yeniden Refah Partisi: %1,4
- Diğer: %2,2
- Fikrim yok/Cevap yok: %5,7
ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?
Araştırma, NUTS-2 sistemine göre belirlenen illerde, 18 yaş üstü seçmenlerle CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle yapıldı. Sonuçlar, %95 güven aralığında ±2,5 hata payıyla yayımlandı.