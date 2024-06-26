26 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW

İzleyiciler 26 Haziran Çarşamba günü TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusunun cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Peki, 26 Haziran Çarşamba akşamı televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV,NOW...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.40 - Kara Tahta

10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

18.00 - Ana Haber

19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"

21.00 - Kupa Saati

22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Alan

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Mutfak Bahane

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Vanguard

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Afili Aşk

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 - Gırgıriye'de Cümbüş

15:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Turnike

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Güzel Köylü

19:00 - Star Haber

20:00 - Süt Kardeşler

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye