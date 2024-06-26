26 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW
26 Haziran tarihli TV yayın akışı açıklandı. Bugün TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV ve NOW'da hangi programlar, diziler ve filmler var? Sorusunun cevabı aratılıyor. İzleyiciler, bugün televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
İzleyiciler 26 Haziran Çarşamba günü TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusunun cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Peki, 26 Haziran Çarşamba akşamı televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV,NOW...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.40 - Kara Tahta
10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
18.00 - Ana Haber
19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"
21.00 - Kupa Saati
22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Alan
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Mutfak Bahane
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Vanguard
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Afili Aşk
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 - Gırgıriye'de Cümbüş
15:00 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Turnike
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Güzel Köylü
19:00 - Star Haber
20:00 - Süt Kardeşler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye