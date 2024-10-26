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26 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

26 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 26 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Ekim 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 26 Ekim 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

26 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Ekim 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 26 Ekim 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– 2018/7 Sayılı Genelge ile İlgili 2024/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/10/2024 Tarihli ve 2024/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/10/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/26802] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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