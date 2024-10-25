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26-27 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

26-27 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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26-27 Ekim tarihleri için Ankara hava durumu tahmini yayınlandı. Ankara'da hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler aşağıda yer alıyor.

26-27 Ekim tarihleri için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 26-27 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da havanın genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde ve geceye doğru bölge genelinde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor, bu durum özellikle sabah saatlerinde ulaşımı etkileyebilir ve görüş mesafesinde azalmaya yol açabilir. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olurken, sıcaklığın 17°C civarında seyredeceği öngörülüyor. Hafif rüzgarlarla beraber serin bir gün geçirecek olan Ankara'da, sakin ve güneşli hava sayesinde dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar oluşacak.

26-27 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

26-27 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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