25 Temmuz TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi dizi ve programlar var?
25 Temmuz TV yayın akışı bugün televizyon başındaki izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Her gün olduğu gibi "Bugün televizyonda neler var?" sorusu, özellikle akşam saatlerinde izlenecek dizi, film ve programları merak edenler için önemli hale geliyor.
Bugün 25 Temmuz TV yayın akışı içerisinde TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8 ve FOX TV gibi popüler kanallarda sabah programlarından akşam kuşağı dizilerine kadar geniş bir içerik sunuluyor. Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı, her kanalda farklı konseptlerde yayınlanan programlarla izleyicilere zengin seçenekler sunuyor. Peki bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi, film ya da program yayınlanacak? İşte detaylı 25 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Maide'nin Altın Günü
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
21:50 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti
00:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti
01:30 Hava Operasyonu
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:30 Hava Operasyonu
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Kendi Yolumda
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:00 İnadına Aşk
04:15 Kefaret
06:00 Karagül
08:00 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ah Be Birader
22:15 Şevkat Yerimdar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 İftarlık Gazoz
00:30 7. Koğuştaki Mucize
02:45 İftarlık Gazoz
04:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3
22:15 Yusuf Yusuf
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Tatlım Tatlım
01:50 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Banker Bilo
21:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
23:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Sadık Ahmet
00:30 Leyla ile Mecnun
03:20 Teşkilat
05:20 Kim Gitsin?
06:20 Ege'nin Hamsisi
08:50 Kod Adı Kırlangıç
10:15 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
01:15 MasterChef Türkiye
04:00 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye