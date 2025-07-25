25 Temmuz TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi dizi ve programlar var?

Bugün 25 Temmuz TV yayın akışı içerisinde TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8 ve FOX TV gibi popüler kanallarda sabah programlarından akşam kuşağı dizilerine kadar geniş bir içerik sunuluyor. Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı, her kanalda farklı konseptlerde yayınlanan programlarla izleyicilere zengin seçenekler sunuyor. Peki bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi, film ya da program yayınlanacak? İşte detaylı 25 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Maide'nin Altın Günü

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

21:50 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

00:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

01:30 Hava Operasyonu

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

22:15 Kuralsız Sokaklar

23:30 Hava Operasyonu

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Kendi Yolumda

01:00 Aşk Mantık İntikam

03:00 İnadına Aşk

04:15 Kefaret

06:00 Karagül

08:00 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ah Be Birader

22:15 Şevkat Yerimdar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 İftarlık Gazoz

00:30 7. Koğuştaki Mucize

02:45 İftarlık Gazoz

04:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah 3

22:15 Yusuf Yusuf

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Tatlım Tatlım

01:50 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Banker Bilo

21:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

23:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Sadık Ahmet

00:30 Leyla ile Mecnun

03:20 Teşkilat

05:20 Kim Gitsin?

06:20 Ege'nin Hamsisi

08:50 Kod Adı Kırlangıç

10:15 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

01:15 MasterChef Türkiye

04:00 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye