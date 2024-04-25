25 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Bilge Can kimdir? Bilge Can kaç yaşında, nereli? Bilge kaç puan aldı?

Yemekteyiz adlı yarışma programında boy gösteren Bilge'nin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bilge, yemek yapma yeteneği ve programdaki performansıyla dikkat çekiyor. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Bilge Can kimdir? Bilge Can kaç yaşında, nereli? Bilge kaç puan aldı?

BİLGE CAN KİMDİR?

Bilge Can, 23 yaşındadır. Aslen Kastamonu'ludur. Makyaj sanatçısı, öğrenci ve yemek tutkunudur. Salı günü yarışmacısıdır.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 İstanbul doğumludur. Türk program sunucusu ve oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.

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