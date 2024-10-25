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25 Ekim İzmir hava durumu | İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

25 Ekim İzmir hava durumu | İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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25 Ekim tarihinde İzmir'deki hava durumu nasıl olacak? İzmirli vatandaşlar için günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri. İzmir'de hava durumu ve sıcaklık bilgileri için detayları haberimizde bulabilirsiniz.

25 Ekim tarihinde İzmir'de hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir'de bugün ve 5 günün hava durumu tahmini araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporları yayınlandı. Vatandaşlar, hafta sonu planlarını da hava durumu raporlarına göre yapabilirler. Peki, İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İzmir'de havanın genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis oluşumu bekleniyor, bu durum görüş mesafesini sınırlayabilir. İzmir'de hava sıcaklığının gün içerisinde 24°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. Gökyüzünün büyük ölçüde açık olması sayesinde güneşli bir gün yaşanacak, ancak sabah ve gece saatlerinde hafif puslu bir atmosfer görülebilir.

25 Ekim İzmir hava durumu | İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, İzmir'de 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

25 Ekim İzmir hava durumu | İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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