25 Ekim hangi burç sorusunun cevabı merak ediliyor. Astrolojiyle ilgilenenler bu günde doğanların hangi burç olduğunu araştırıyor. Bu tarihte doğan bireylerin burcu Akrep olarak belirleniyor. Akrep burcu, 23 Ekim ile 22 Kasım tarihleri arasında doğanları kapsar ve su elementine ait bir burçtur. Peki, 25 Ekim hangi burç? 25 Ekim özellikleri ve yükseleni nedir? Detaylar haberimizde...

25 EKİM HANGİ BURÇ?

25 Ekim doğumlular Akrep burcudur. Akrep burcu, 23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasında doğanları kapsar.

25 EKİM BURÇ ÖZELLİKLERİ

25 Ekim doğumlular Akrep burcudur. Akrep burcu, 23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasında doğanları kapsar. Bu burç, su elementine bağlıdır ve yönetici gezegeni Mars ve Plüton'dur. Akrep burcu, derin sezgileri, kararlı yapısı ve yoğun duygularıyla bilinir. Gizemli ve çekici bir karaktere sahip olan Akrepler, aynı zamanda oldukça kararlıdır ve hedeflerine ulaşmak için gereken azmi gösterirler.

Akrep burcunun temel özellikleri: