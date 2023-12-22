Okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenci ve veliler 20 Aralık tarihinde okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Arama motorlarında 20 Aralık Çarşamba günü okullar var mı sorgulatılıyor. Peki, 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Detaylar haberimizde...

25 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir tahmin olmaması nedeniyle ve hava şartlarının dışında herhangi bir resmi tatil olmaması nedeniyle 25 Aralık tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 25 Aralık okullar tatil değildir.