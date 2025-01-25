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25-26 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Karatay, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

25-26 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Karatay, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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Konya'nın bazı ilçelerinde gün boyu elektrik kesintisi yaşanacak. Konya Meram, Karatay, Selçuklu elektrik kesintisi listesine göre elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı. 25 Ocak Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak merak ediliyor. Peki, Konya'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte Konya'daki Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli, Akşehir ve Beyşehir elektrik kesintisi listesi ve kesinti süresi!

Konya elektrik kesintisi listesi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Ocak günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Konya elektrik kesintileri için MEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

25-26 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Karatay, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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