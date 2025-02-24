24 Şubat doğumluların burcu Balık olarak belirleniyor. Balık burcu, 19 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında doğanları kapsıyor. Bu burcun insanları genellikle duygusal, sezgisel ve yaratıcı kişilikleriyle tanınıyor. Peki, 24 Şubat'ta doğanlar hangi burcun özelliklerini taşır? 24 Şubat hangi burç? 24 Şubat doğumluların burç özellikleri nelerdir?

24 ŞUBAT HANGİ BURÇ?

24 Şubat doğumluların burcu Balık olarak belirlenir. Balık burcu, 19 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında doğanları kapsar. Balık burcu, su grubuna ait bir burç olup, duygusal yönleriyle dikkat çeker. 24 Şubat'ta doğan kişiler, romantik ve hayalperest yapılarıyla bilinirler. Sanatsal yeteneklere yatkın olan Balık burçları, sezgisel kararlar alabilir ve etraflarındaki enerjileri kolayca hissedebilirler.

BALIK BURCU OLUMLU ÖZELLİKLERİ

Başkalarının duygularını anlama konusunda oldukça yeteneklidirler. Sevdiklerine karşı koruyucu ve fedakârdırlar.

Sanatsal ve yaratıcı yeteneklere sahiptirler. Resim, müzik, edebiyat gibi alanlarda başarılı olabilirler.

Neptün'ün etkisiyle içgüdüleri oldukça kuvvetlidir. İnsanları ve olayları sezgisel olarak doğru analiz edebilirler.

Aşk hayatında derin duygular yaşarlar. Partnerlerine karşı nazik, duyarlı ve romantiktirler.

Başkalarının dertlerine ortak olurlar, onların mutluluğu için çaba harcarlar.

BALIK BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ

Küçük olaylardan bile fazlasıyla etkilenebilirler, kolay kırılabilirler.

Zor durumlarla başa çıkmak yerine hayal dünyasına sığınabilirler.

Net kararlar almakta zorlanabilirler, bazen yönsüz ve belirsiz olabilirler.

Kendilerine güven konusunda sıkıntı yaşayabilirler, başkalarına fazla bağımlı olabilirler.

Ruh halleri aniden değişebilir, bir anda mutlu olup sonra hüzne kapılabilirler.

12 BURÇ VE TARİHLERİ

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Balık (19 Şubat - 20 Mart)