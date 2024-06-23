24 HAZİRAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, TRT1, ATV, TV8, NOW...

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Haziran yayın akışı Bugün hangi diziler var? 24 Haziran Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor.

24 HAZİRAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: KANAL D, SHOW TV, TRT1, ATV, TV8, NOW

KANAL D

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 Çok Akustik

01:30 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam

SHOW TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Bahar

02:45 Sandık Kokusu

04:30 Baba

TRT 1

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:10 Kara Tahta

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

00:10 Sen Türkülerini Söyle

03:30 Gönül Dağı

ATV

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Morbius (Yabancı Sinema)

22:20 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)

00:30 Morbius (Yabancı Sinema)

02:30 Destan

05:00 Kalp Yarası

TV8

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Aramızda Kalmasın

05:30 Dizi

NOW TV

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Gaddar

00:00 Orta Sayfa

01:45 Mucize Doktor

04:15 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen