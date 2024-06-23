24 HAZİRAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, TRT1, ATV, TV8, NOW...
24 Haziran Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Haziran yayın akışı Bugün hangi diziler var? 24 Haziran Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor.
24 HAZİRAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: KANAL D, SHOW TV, TRT1, ATV, TV8, NOW
KANAL D
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Çok Akustik
01:30 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam
SHOW TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
02:45 Sandık Kokusu
04:30 Baba
TRT 1
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:10 Kara Tahta
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:10 Sen Türkülerini Söyle
03:30 Gönül Dağı
ATV
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Morbius (Yabancı Sinema)
22:20 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)
00:30 Morbius (Yabancı Sinema)
02:30 Destan
05:00 Kalp Yarası
TV8
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Aramızda Kalmasın
05:30 Dizi
NOW TV
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Gaddar
00:00 Orta Sayfa
01:45 Mucize Doktor
04:15 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen