24 Eylül 2022 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
24 Eylül 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Yalı Çapkını
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Duy Beni
15:30 Dizi
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show
23:00 Çok Akustik