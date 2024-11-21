22 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

22 Kasım Cuma günü için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

22 Kasım 2024'te Ankara'da hava durumu parçalı bulutlu bir seyir gösterecek ve sıcaklıklar gün içinde 18°C'ye kadar yükselecek. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 11°C civarına düşecek. Özellikle sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Gün boyunca rüzgarın güneydoğu yönünden hafif hızda esmesi bekleniyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;