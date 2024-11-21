22 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara'nın Kasım ayı hava durumu tahminleri yayınlandı. Başkentte hava durumu nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, kasım ayının genel hava durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
22 Kasım Cuma günü için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
22 Kasım 2024'te Ankara'da hava durumu parçalı bulutlu bir seyir gösterecek ve sıcaklıklar gün içinde 18°C'ye kadar yükselecek. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 11°C civarına düşecek. Özellikle sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Gün boyunca rüzgarın güneydoğu yönünden hafif hızda esmesi bekleniyor.
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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;