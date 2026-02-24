Haberler

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste
Güncelleme:
Pew Research Center'ın 2100 yılı projeksiyonuna göre; mevcut demografik eğilimler sürerse dünyanın en kalabalık dini 3,91 milyar nüfusla İslam olacak. İslam'ı Hinduizm ve Hristiyanlık takip ederken, ateist/kayıtsız, deist ve Yahudilik daha düşük nüfus oranlarına sahip inanç grupları arasında yer alacak.

  • 2100 yılında İslam'ın 3,91 milyar mensuba ulaşması bekleniyor.
  • 2100 yılında Hinduizm'in 3,78 milyar, Hristiyanlığın 3,1 milyar mensuba ulaşması bekleniyor.
  • 2100 yılında ateist veya dini bağlantısı olmayanların sayısının 1,09 milyar olması bekleniyor.

Tarih boyunca toplumların sosyal ve kültürel yapısını şekillendiren din olgusu, 21. yüzyılda yaşanan küresel değişimlerle birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Artan nüfus hareketliliği ve demografik farklılıklar, inanç gruplarının geleceğine ilişkin projeksiyonları gündeme taşıdı.

İLK SIRADA İSLAM DİNİ VAR

ABD merkezli Pew Research Center, 2100 yılına yönelik dinlerin küresel nüfus tahminlerini paylaştı. Araştırmaya göre mevcut demografik eğilimlerin sürmesi halinde yüzyıl sonunda dünyanın en kalabalık dini İslam olacak. Projeksiyonlara göre 2100 yılında İslam'ın 3,91 milyar mensuba ulaşması bekleniyor. İslam'ı 3,78 milyar ile Hinduizm ve 3,1 milyar ile Hristiyanlık takip ediyor.

DİĞER İNANÇ GRUPLARI

Araştırmada, ateist veya herhangi bir dine bağlı olmadığını belirtenlerin sayısının 1,09 milyar, deistlerin 224,2 milyon, Yahudilerin ise 19,6 milyon olacağı öngörülüyor. Pew'un verileri, doğum oranları, yaş dağılımı ve bölgesel demografik değişimler gibi faktörlere dayanıyor. Uzmanlar, bu tür projeksiyonların mevcut eğilimler üzerinden hesaplandığını ve uzun vadeli sosyoekonomik gelişmelere bağlı olarak değişebileceğini vurguluyor.

  1. İSLAM – 3,91 milyar nüfus
  2. HİNDUİZM – 3,78 milyar nüfus
  3. HRİSTİYANLIK – 3,1 milyar nüfus
  4. ATEİST (Kayıtsız) – 1,09 milyar nüfus
  5. DEİST – 224,2 milyon nüfus
  6. YAHUDİLİK – 19,6 milyon nüfus
