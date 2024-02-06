21 Mart hangi burç? 21 Mart Koç burcu mu yoksa Balık burcuna mı ait? 21 Mart günü doğanların burcu ne oluyor?

3 Nisan günü burcu : Koç

4 Nisan günü burcu : Koç

5 Nisan günü burcu : Koç

6 Nisan günü burcu : Koç

7 Nisan günü burcu : Koç

8 Nisan günü burcu : Koç

9 Nisan günü burcu : Koç

10 Nisan günü burcu : Koç

11 Nisan günü burcu : Koç

12 Nisan günü burcu : Koç

13 Nisan günü burcu : Koç

14 Nisan günü burcu : Koç

15 Nisan günü burcu : Koç

16 Nisan günü burcu : Koç

17 Nisan günü burcu : Koç

18 Nisan günü burcu : Koç

19 Nisan günü burcu : Koç

20 Nisan günü burcu : Koç

Koç burcu

KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Koç burcu (Latince'si Aries) burçlar kuşağının ilk burcudur. 21 Mart - 20 Nisan günleri arasında doğanlar Koç burcuna aittir. Koç burcu yıllık yorumları aşağıdaki gibidir.

Zodyak Sembolü : Koç

Doğum Tarihleri : 21 Mart - 20 Nisan

Zodyak Elementi : Ateş

Zodyak Dörtlüsü : Öncü

Gezegeni : Mars

Etkili Gezegeni : Mars

KOÇ BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Koç burçları savaşçı kişilerdir ve yaşamlarında ortaya çıkan değişiklik veya problemlerle mücadele etmeyi her zaman başarırlar. 2011 yılında uranüs'ün yaşamınızda başlattığı değişiklikler ve beklenmeyen olaylar zinciri bu yıl hız kazanarak devam edecektir. Uranüs yaşamınızın fiziksel, ruhsal ve manevi boyutlarındaki tansiyonu açığa çıkarırken siz radikal değişiklikler yaparak çıkan tansiyonu fırsatlara dönüştürebileceksiniz. 24 haziran-19 eylül 2012 arası uranüs'ün plüton gezegeniyle 2015 yılına kadar gireceği dik açı pozisyonlarının ilk ikisi gerçekleşeceğinden, değişikliklere ayak uydurmak bu dönemde biraz zor olabilir. 2008 yılında 10. Kariyer evinize giren plüton zaten uzun vadeli değişiklikleri başlatmıştı. Ancak bu yıl uranüs'ün gücüyle bu değişiklikler hız kazanacak ve hiç beklemediğiniz gelişmeler kariyerinizi geleceğe taşıyacak. Koç karakterinin en önemli özelliklerinden biri de hızlı karar alma yeteneğidir. Biraz yavaşlayın ve önünüze çıkacak fırsatları düşünerek değerlendirin. Bu yıl fırsatçılığı ile bilinen jüpiter'in boğa burcuna girmesiyle yaşamınızda faydacı yaklaşımların önemi 11 haziran sonrası idealist yöntemlerin önüne geçecek. Koçların yönetici gezegeni olan mars'ın 3 temmuz tarihine kadar başak burcu ve 6. Kariyer evinizde kalması size, kariyerinizde atılım yapmadan önce detayları iyice değerlendirme şansı verecektir. 11 haziran tarihi itibarı ile jüpiter'in 3. İletişim evinize girmesi insanlarla daha olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğinizin güçlenmesi anlamına geliyor. Sabırsız davranıp her şeyi bir anda yapmaya kalkışarak enerjinizi dağıtmadığınız sürece, ortaya çıkacak önemli bir projeyi hızla ilerletme olanağınız var. Satürn'ün 7. İlişkiler evinizde iki yıl süren ziyareti sonucu diğer insanlar ve yaşamınızdaki özel kişilerle olan ilişkileriniz konusunda pek çok şey öğrenmiş olacaksınız. Satürn'ün 5 ekim tarihinde 8. İlişki evinize girmesini takiben yaşamakta olduğunuz ilişkiyi güçlendirecek belki de yeni bir gönül ilişkisini başlatacaksınız. Önlerindeki fırsatlara düşünmeden atlayan koçlar için korku duygusu bir erdem olabilir. İnsanın endişe ve korkularına karşı yenik hissetmesi sinir bozucu olsa da sabırlı olmak ve bir şeye girişmeden tüm detayları incelemek size uzun vadede büyük yarar sağlayacaktır. Yaşamınızdaki değişimler başınızı döndürse de 2013 yılından itibaren istikrar oluşmaya başlayacak ve çabalarınız karşılığını kazandığınız, başarılı bir şekilde yerinizi koruduğunuz bir dönem geliyor.