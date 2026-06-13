2026 Türk İş Kadınları Plaket Töreni tarihi belli oldu!

Türk İş Kadınları Plaket Töreni, iş dünyasında başarıya ulaşmış kadın girişimcileri onurlandıran ve kamuoyuna tanıtan prestijli bir organizasyondur.

Türkiye geneli ve yurt dışından küçük, orta ve büyük ölçekli firma sahibi iş kadınlarının katılabildiği organizasyon, iş hayatında kadın gücünü, varlığını ve başarısını kamuoyuna sunuyor. Tören, sivil toplum kuruluşları, sanat, cemiyet ve iş dünyasını da bir araya getiriyor.

Türk İş Kadınları imtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada;

" İş hayatında girişimci olarak yer alan iş kadınlarını bu sene 6.kez bir araya getiriyoruz. Amacımız kadının iş hayatındaki gücünü ve başarısını öne çıkarmak, aralarında kurulacak işbirliklerini sağlamak ve emeklerinin karşılığında bu gecede kendilerini plaket ile ödüllendirmektir. Bu özel organizasyonda katılımcılar;

yeni iş bağlantıları kurma, güçlü iş birlikleri geliştirme, markalarını tanıtma ve işlerini büyütme fırsatı yakalarken, başarılarının da Türk İş Kadınları Plaketi ile taçlandırma ayrıcalığı elde ediyor.

Başarı hikayenizi daha geniş kitlelere duyurmak güçlü bir iş kadınları ağına dahil olmak için sizleri de üye olamaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: SonDakika.com