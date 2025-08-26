2026 RESMİ TATİLLER || 2026 yılında kaç gün resmi tatil var? 2026 bayramlar hangi günlere denk geliyor?

2026 yılı boyunca kutlanacak dini ve milli bayramlar, çalışanlar için uzun tatil fırsatları sunuyor. Hem bayram tatilleri hem de resmi günler, çalışanlara uzun hafta sonları veya ara tatil fırsatları sunabilir. Peki, 2026'da resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, bayramlar hafta içine mi geliyor? İşte tüm detaylarıyla 2026 resmi tatil takvimi…

2026 RESMİ TATİLLER

1 Ocak| Yılbaşı| Perşembe

19 Mart| Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım Gün)| Perşembe

20-22 Mart| Ramazan Bayramı | Cuma-Cumartesi-Pazar

23 Nisan| Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | Perşembe

1 Mayıs| Emek ve Dayanışma Günü | Cuma

19 Mayıs| Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | Salı

26 Mayıs| Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün)| Salı

27-30 Mayıs | Kurban Bayramı | Çarşamba-Cumartesi

15 Temmuz| Demokrasi ve Millî Birlik Günü | Çarşamba

30 Ağustos| Zafer Bayramı| Pazar

28 Ekim| Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)| Çarşamba

29 Ekim| Cumhuriyet Bayramı| Perşembe

2026 RESMİ TATİLLER KAÇ GÜN?

Yılbaşı Tatili - 4 Gün

1 Ocak Perşembe resmi tatil

2 Ocak Cuma 1 gün yıllık izin ile

3-4 Ocak hafta sonu bağlanabilecek.

1 Ocak – 4 Ocak = 4 gün tatil (1 izin)

Ramazan Bayramı - 9 Gün

19 Mart Perşembe (Arife)

20-22 Mart → Bayram (Cuma-Pazar)

16-19 Mart 3.5 gün izin alınarak toplam 9 gün izin elde edilebilecek.

14 Mart – 22 Mart = 9 gün tatil (3.5 izin)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 4 Gün

23 Nisan Perşembe resmi tatil

24 Nisan Cuma 1 gün izin alınarak

25 Nisan – 26 Nisan hafta sonu bağlanabilecek.

23 Nisan – 26 Nisan = 4 gün tatil (1 izin)

İşçi Bayramı - 3 Gün

1 Mayıs Cuma resmi tatil

2 Mayıs - 3 Mayıs hafta sonu

1 Mayıs - 3 Mayıs = 3 gün tatil (izinsiz)

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 4 Gün

19 Mayıs Salı resmi tatil

18 Mayıs Pazartesi 1 gün izin alınarak

16 Mayıs – 17 Mayıs hafta sonu bağlanabilecek.

16 Mayıs – 19 Mayıs = 4 gün tatil (1 izin)

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 20–22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak, arefe günüyle beraber toplam tatil süresi yaklaşık 3,5 gün olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

Kurban Bayramı Arefe günü 26 Mayıs Salı, bayram günleri de 27–30 Mayıs arasıdır. Resmî olarak 4 gün, ancak hafta sonunu da kapsamasıyla uygulamada 4,5 güne kadar uzayabilir.