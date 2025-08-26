2026 RESMİ TATİLLER || 2026 yılında kaç gün resmi tatil var? 2026 bayramlar hangi günlere denk geliyor?
Yeni yıla planlı başlamak isteyen çalışanlar ve öğrenciler için en önemli konulardan biri de "2026 resmi tatiller" listesidir. "2026 resmi tatil günleri ne zaman, hangi günlere denk geliyor?" soruları, yıl boyunca yapılacak izin ve seyahat planlarının temelini oluşturuyor.
2026 yılı boyunca kutlanacak dini ve milli bayramlar, çalışanlar için uzun tatil fırsatları sunuyor. Hem bayram tatilleri hem de resmi günler, çalışanlara uzun hafta sonları veya ara tatil fırsatları sunabilir. Peki, 2026'da resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, bayramlar hafta içine mi geliyor? İşte tüm detaylarıyla 2026 resmi tatil takvimi…
2026 RESMİ TATİLLER
1 Ocak| Yılbaşı| Perşembe
19 Mart| Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım Gün)| Perşembe
20-22 Mart| Ramazan Bayramı | Cuma-Cumartesi-Pazar
23 Nisan| Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | Perşembe
1 Mayıs| Emek ve Dayanışma Günü | Cuma
19 Mayıs| Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | Salı
26 Mayıs| Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün)| Salı
27-30 Mayıs | Kurban Bayramı | Çarşamba-Cumartesi
15 Temmuz| Demokrasi ve Millî Birlik Günü | Çarşamba
30 Ağustos| Zafer Bayramı| Pazar
28 Ekim| Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)| Çarşamba
29 Ekim| Cumhuriyet Bayramı| Perşembe
2026 RESMİ TATİLLER KAÇ GÜN?
Yılbaşı Tatili - 4 Gün
- 1 Ocak Perşembe resmi tatil
- 2 Ocak Cuma 1 gün yıllık izin ile
- 3-4 Ocak hafta sonu bağlanabilecek.
- 1 Ocak – 4 Ocak = 4 gün tatil (1 izin)
Ramazan Bayramı - 9 Gün
- 19 Mart Perşembe (Arife)
- 20-22 Mart → Bayram (Cuma-Pazar)
- 16-19 Mart 3.5 gün izin alınarak toplam 9 gün izin elde edilebilecek.
- 14 Mart – 22 Mart = 9 gün tatil (3.5 izin)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 4 Gün
- 23 Nisan Perşembe resmi tatil
- 24 Nisan Cuma 1 gün izin alınarak
- 25 Nisan – 26 Nisan hafta sonu bağlanabilecek.
- 23 Nisan – 26 Nisan = 4 gün tatil (1 izin)
İşçi Bayramı - 3 Gün
- 1 Mayıs Cuma resmi tatil
- 2 Mayıs - 3 Mayıs hafta sonu
- 1 Mayıs - 3 Mayıs = 3 gün tatil (izinsiz)
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 4 Gün
- 19 Mayıs Salı resmi tatil
- 18 Mayıs Pazartesi 1 gün izin alınarak
- 16 Mayıs – 17 Mayıs hafta sonu bağlanabilecek.
- 16 Mayıs – 19 Mayıs = 4 gün tatil (1 izin)
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 20–22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak, arefe günüyle beraber toplam tatil süresi yaklaşık 3,5 gün olacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?
Kurban Bayramı Arefe günü 26 Mayıs Salı, bayram günleri de 27–30 Mayıs arasıdır. Resmî olarak 4 gün, ancak hafta sonunu da kapsamasıyla uygulamada 4,5 güne kadar uzayabilir.