2026 Kurban Bayramı ne zaman Diyanet? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Tatil planları yapan vatandaşlar, "2026 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram tarihleri hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyenleri hem de kurbanlık hazırlığı yapanları yakından ilgilendiriyor. Diyanet takvimi bu konuda önemli bilgiler sunuyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2026 yılı dini takvime göre, 2026 Kurban Bayramı 26 Mayıs Salı günü arefe ile başlayacak. Bu tarih, kurban kesim hazırlıkları ve aile ziyaretleri için oldukça önemli. Bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba olarak belirlendi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Kurban Bayramı boyunca vatandaşlar 4 gün sürecek dini bir tatil yaşayacak. 2026 Kurban Bayramı ne zaman? sorusu kadar, bayramın hangi günlere denk geldiği de planlamalar açısından büyük önem taşıyor. Bu yılki bayram, hafta içine denk gelmesiyle dikkat çekiyor.

Bayram tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi