2025 YKS taban puanları nasıl öğrenilir? Hangi bölüm kaç puanla kapattı 2025?

2025 YKS taban puanları, ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Adaylar, bu kılavuzda üniversitelerin bölümleri, kontenjanları, başarı sıralamaları ve taban puanlarını inceleyebiliyor. Ayrıca, geçmiş yıllara ait karşılaştırmalar yapmak isteyen adaylar için YÖK Atlas gibi dijital platformlar da büyük kolaylık sağlıyor. Peki, 2025 YKS taban puanları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

YKS TABAN PUANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" incelenmelidir. Bu kılavuz PDF formatında yayımlanır ve güncel tüm üniversite bölümlerine ait verileri içerir.

Ayrıca, YÖK tarafından sunulan YÖK Atlas platformu da 2025 YKS taban puanları hakkında detaylı ve filtrelenebilir bilgiler sunar. Adaylar bu sistem üzerinden bölüm bazında taban puanı, kontenjan sayısı, yerleşen adayların sıralamaları gibi detaylara ulaşabilirler.

YÖK Atlas

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzda devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerine ait programlar, kontenjan bilgileri, puan türleri, özel koşullar ve yerleştirme esasları detaylı şekilde yer alıyor. Adaylar tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda planlayabilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercihleri 30 Temmuz'dan itibaren AİS sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Adaylar, TC kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sisteme giriş yaparak tercih listesini oluşturabilecek. 2025 YKS tercih kılavuzu doğrultusunda maksimum 24 tercih hakkı bulunuyor.

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