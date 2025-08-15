2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? 2025 okullar ne zaman açılıyor?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?" sorusu gündemin en çok araştırılan başlıklarından biri haline geldi. MEB'in yayımladığı yeni takvime göre öğrenciler, ders başı yapacakları günü artık net olarak biliyor. "Okullar 2025'te ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler için işte detaylı bilgi ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihleri...

2025 2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin mesleki çalışmaları ile başlayacak. Öğrenciler için ise ilk ders zili Eylül ayının ikinci haftasında çalacak. İşte takvimin ayrıntılı görünümü:

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul Öncesi ve 1. Sınıf Uyum Haftası: 1-5 Eylül 2025

Tüm Sınıflar İçin Ders Başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

1. Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili: 19 Ocak - 30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

2. Dönem Ara Tatili: 13-17 Nisan 2026

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bitiş Tarihi: 19 Haziran 2026 Cuma

2025 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Öğrenciler ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü okul sıralarına dönecek. Bu tarih tüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için geçerli olacak. Ayrıca, ortaokul 5. sınıf, lise 9. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri için rehberlik uygulamaları kapsamında özel oryantasyon çalışmaları yapılacağı bildirildi.