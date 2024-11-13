2025 resmi tatiller! 2025'te hangi günler tatil?

"2025 yılı resmi tatil kaç gün, toplu gün tatil nasıl yapılır?" Merak ediliyor. 2024 yılının sonuna doğru gidilirken yeni yıl öncesi en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de yanıt buldu. Yılbaşının yaklaşmasıyla 2025'te kaç gün resmi tatil olacağı da belli oldu. Peki, 2025 Resmi tatiller takvimi nedir? 2025 Resmi tatiller, bayramlar, yılbaşı tatili hangi günler? İşte 2025'ün tatil günleri…

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı

29 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

30 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

31 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

1 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not : Arifeler öğleden sonra tatildir.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ