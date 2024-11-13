2025 resmi tatiller! 2025'te hangi günler tatil?
Yeni yılın yaklaşmasıyla 2025'ün resmi tatil günleri de belli oldu. Peki, 2025 Resmi tatiller takvimi nedir? 2025 Resmi tatiller, bayramlar, yılbaşı tatili hangi günler? 2025 yılı resmi tatil kaç gün? İşte detaylar…
"2025 yılı resmi tatil kaç gün, toplu gün tatil nasıl yapılır?" Merak ediliyor. 2024 yılının sonuna doğru gidilirken yeni yıl öncesi en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de yanıt buldu. Yılbaşının yaklaşmasıyla 2025'te kaç gün resmi tatil olacağı da belli oldu. Peki, 2025 Resmi tatiller takvimi nedir? 2025 Resmi tatiller, bayramlar, yılbaşı tatili hangi günler? İşte 2025'ün tatil günleri…
2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak Yılbaşı
29 Mart Ramazan Bayramı Arifesi
30 Mart Ramazan Bayramı 1.gün
31 Mart Ramazan Bayramı 2.gün
1 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
5 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün
8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not : Arifeler öğleden sonra tatildir.