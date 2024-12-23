2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün?

2025 Resmi Günler takvimi yayınlandı. Tatillerin hafta içine veya hafta sonuna denk gelmesi, çalışanların ve tatil planı yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. 2025 resmi tatil günleri, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi milli bayramların yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerini de içeriyor. Bu tarihler, resmi tatil programınızı oluşturmanıza yardımcı olacak. Resmi tatiller, yıl boyunca nefes almak ve kısa tatiller yapmak isteyenler için büyük bir fırsat oluyor. 2025 yılında resmi tatillerin hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2025 Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 1 Mayıs 2025 resmi tatil mi?2025 Zafer Bayramı hangi gün kutlanacak? Detaylar haberimizde...

2025 RESMİ GÜNLER TAKVİMİ

2025 yılında Türkiye'de kutlanacak önemli resmi tatiller şunlardır:

1 Ocak Çarşamba – Yılbaşı

17 Ocak Cuma – 1. Yarıyıl Tatili başlangıcı - Karne tatili

02 Şubat Pazar – 1. Yarıyıl Tatili bitişi - Karne tatili

23 Nisan Çarşamba – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümü ve dünya çocuklarına armağan edilen bir bayram.

1 Mayıs Perşembe – Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı): Ülkedeki tüm işçi ve emekçiler için önemli bir gün.

19 Mayıs Pazartesi – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıldönümü.

15 Temmuz Salı – Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 2016 yılındaki darbe girişimine karşı koyma ve şehitleri anma günü.

30 Ağustos Cumartesi – Zafer Bayramı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaferini kutlayan bir bayram.

28-29 Ekim Salı – Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilan edildiği gün.

2025'TE 23 NİSAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yeni yılda Çarşamba gününe denk geliyor.

1 MAYIS 2025 RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü "Emek ve Dayanışma Günü" olarak Türkiye'de resmi tatil olacaktır. 1 Mayıs, her yıl işçi ve emekçiler için resmi tatil olarak kutlanır. Bu gün, çalışanların dinlenebileceği ve işçi haklarının gündeme getirildiği özel bir gündür.

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