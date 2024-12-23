Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de tarihi görüntü
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok

2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün?

2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı için resmi tatil takvimi açıklandı! Yeni yılda çalışanlar ve öğrenciler için tatil planları şimdiden yapılmaya başlandı. Peki, 2025 resmi tatiller ne zaman? Hangi günlere denk geliyor? İşte 2025 yılı boyunca milli bayramlar, dini bayramlar ve diğer resmi tatillerin güncel tarihleri!

2025 Resmi Günler takvimi yayınlandı. Tatillerin hafta içine veya hafta sonuna denk gelmesi, çalışanların ve tatil planı yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. 2025 resmi tatil günleri, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi milli bayramların yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerini de içeriyor. Bu tarihler, resmi tatil programınızı oluşturmanıza yardımcı olacak. Resmi tatiller, yıl boyunca nefes almak ve kısa tatiller yapmak isteyenler için büyük bir fırsat oluyor. 2025 yılında resmi tatillerin hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2025 Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 1 Mayıs 2025 resmi tatil mi?2025 Zafer Bayramı hangi gün kutlanacak? Detaylar haberimizde...

2025 RESMİ GÜNLER TAKVİMİ

2025 yılında Türkiye'de kutlanacak önemli resmi tatiller şunlardır:

1 Ocak Çarşamba – Yılbaşı

17 Ocak Cuma – 1. Yarıyıl Tatili başlangıcı - Karne tatili

02 Şubat Pazar – 1. Yarıyıl Tatili bitişi - Karne tatili

23 Nisan Çarşamba – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümü ve dünya çocuklarına armağan edilen bir bayram.

1 Mayıs Perşembe – Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı): Ülkedeki tüm işçi ve emekçiler için önemli bir gün.

19 Mayıs Pazartesi – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıldönümü.

15 Temmuz Salı – Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 2016 yılındaki darbe girişimine karşı koyma ve şehitleri anma günü.

30 Ağustos Cumartesi – Zafer Bayramı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaferini kutlayan bir bayram.

28-29 Ekim Salı – Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilan edildiği gün.

2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi Tatiller Ne Zaman, Hangi Gün?

2025'TE 23 NİSAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yeni yılda Çarşamba gününe denk geliyor.

1 MAYIS 2025 RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü "Emek ve Dayanışma Günü" olarak Türkiye'de resmi tatil olacaktır. 1 Mayıs, her yıl işçi ve emekçiler için resmi tatil olarak kutlanır. Bu gün, çalışanların dinlenebileceği ve işçi haklarının gündeme getirildiği özel bir gündür.

İlgili Haberler
2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri!2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri!
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Karga donduran soğuk
img

"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
img

Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
Beşiktaş'tan Twente maçı için UEFA'ya başvuru
Beşiktaş dev maç için UEFA'ya başvurdu
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
'Cansız manken' talihsiz kadının hayatını kararttı
Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor
Bikini paylaşımına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün? 2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına nasıl bakılır? SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları... Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 23 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! KABİNE TOPLANTISI | Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün saat kaçta?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.