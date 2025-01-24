2025-MSÜ geç başvuru ne zaman, son tarih hangi gün? MSÜ sınav tarihi ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için hazırlıklar sürerken, sınava katılmak isteyen adaylar geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2025 MSÜ geç başvuruları hangi tarihte? Detaylar haberimizdedir...

2025-MSÜ GEÇ BUŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için geç başvuru günü, 30 Ocak 2025 olarak belirlenmiştir. Adaylar, bu tarihte başvurularını yapabilecek ve işlemlerini aynı gün saat 23:59'a kadar tamamlayabilecekler.

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MSÜ GEÇ BUŞVURU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını 30 Ocak 2025 tarihine kadar ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden mesai saati bitimine kadar yapabilir. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) veya mobil uygulama üzerinden başvurular, aynı gün saat 23.59'a kadar tamamlanabilecektir.

Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar ise ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve mobil uygulama aracılığıyla tercih güncellemelerini gerçekleştirebilir.

2025-MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.