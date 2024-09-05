2025 Kandil Günleri! 2025 kandiller ne zaman Diyanet?

2025 kandil günleri! Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 kandil günleri tarihlerini açıkladı. Müslümanlar için büyük önem taşıyan bu mübarek günlerin tarihleri merak konusu. Peki, kandil günleri 2025 ne zaman? Diyanet dini günler takvimine göre 2025 kandil günleri! İşte 2025 kandiller ve günleri...

2025 KANDİL GÜNLERİ

Regaib Kandili : 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili : 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (5 Receb 1447)

2025 YILINDA DİNİ GÜNLER VE GECELER

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe (9 Zilhicce 1446)

Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma (10 Zilhicce 1446)

Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi (11 Zilhicce 1446)

Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar (12 Zilhicce 1446)

Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi (13 Zilhicce 1446)

Hicri Yılbaşı Gecesi: 25 / 26Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe (29 Zilhicce / 1 Muharrem 1446-1447)

Hicri Yılbaşı Günü: 26 Haziran 2025 Perşembe (1 Muharrem 1447)

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar (1 Receb 1447)

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (5 Receb 1447)