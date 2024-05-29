2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) - SINAVA GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ SORGULAMA!
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adaylar için sınav giriş belgesi dökümü sorgulama süreci başladı. Adaylar, sınav giriş belgelerini sorgulayabilirler.
Adaylar, YKS giriş belgesini nereden sorgulayacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınava giriş belgelerine ais ösym adresinden ulaşabilirsiniz. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı - SINAVA GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ SORGULAMA!
YKS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN SORGULANIR?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. YKS sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr" adresinden indirip yazdırabilirler.
YKS NE ZAMAN?
2024 YKS, üç oturumda gerçekleştirilecek:
- Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran 2024
- Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 9 Haziran 2024
- Yabancı Dil Testi (YDT): 9 Haziran 2024
YKS GİRİŞ BİLGİLERİNİ SORGULAMA EKRANI (LİNK)