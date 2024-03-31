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2024 YSK seçim yasağı kaçta bitiyor? 31 Mart Seçim yayın yasağı ne zaman kalkıyor?

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YSK seçim yasağı kaçta bitiyor? Seçim yayın yasağı ne zaman kalkıyor? sorularına yanıt aranıyor. YSK tarafından belirlenen seçim yayın yasağı ne zaman sona erecek? Vatandaşlar, seçim sonuçlarını öğrenebilmek için yasağın kalkış saati hakkında araştırmalar yapıyor. YSK yasağının bitiş saati merakla bekleniyor. Peki, YSK seçim yasağı kaçta bitiyor? Seçim yayın yasağı ne zaman kalkıyor?

YSK SEÇİM YASAĞI KAÇTA BİTİYOR?

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. 32 ilde 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da, diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.

2024 YSK seçim yasağı kaçta bitiyor? 31 Mart Seçim yayın yasağı ne zaman kalkıyor?

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