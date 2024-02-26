Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Şubat Pazar günü düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/1) 104 bin 485 aday katılım sağladı. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024-YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada "YÖKDİL'i kağıt tabanlı ve elektronik olmak üzere iki ayrı şekilde uygulamaktayız. YÖKDİL/1 uygulama sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak." ifadelerini kullandı. Sınav sonuçları 15 Mart'ta ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek.

CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 25 Şubat 2024 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci,6 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

SONUÇLARA NEREDEN BAKILIR?

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