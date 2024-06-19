2024 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı?

Yks sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( YKS ) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2024 yılı için 8 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Adayların Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılabilmeleri için zorunlu olan bu oturumun ardından, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

2024 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçlarına erişim sağladıklarında, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.