Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbullular dikkat! Saat 15.00'ten sonra bu metro durakları kapatılacak

 Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık

CHP'li isim video paylaşıp skandal bir iddiada bulundu

2024 yılında kaç kadın öldürüldü?

2024 yılında kaç kadın öldürüldü?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılında yaşanan kadın cinayetleri ile ilgili istatistikler paylaşıldı. Yıl boyunca kaç kadının hayatını kaybettiği ve bu olayların hangi sebeplerle gerçekleştiği konusundaki detaylar araştırılıyor.

2024 yılında kaç kadın öldürüldüğü merak ediliyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kaç kadının öldürüldüğüne dair detaylar araştırılıyor. 2024 yılı itibarıyla, ülkemizde çeşitli kaynaklara göre önemli bir kadın cinayeti verisi bulunuyor. Peki, 2024 yılında kaç kadın öldürüldü? Detaylar haberimizde...

2024 YILINDA KAÇ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ?

2024 yılı itibarıyla Türkiye'de kadın cinayetleri ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre, 2024 yılının ilk dokuz ayında toplamda 406 kadın hayatını kaybetti.

2024 yılında kaç kadın öldürüldü?

İlgili Haberler
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (25 Kasım) mesajları ve sözleri…Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (25 Kasım) mesajları ve sözleri…
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Cübbeli'den "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna olay yanıt
img

Yaptırdığı botoks başına dert oldu
img

Masalsı yolculuğa yoğun ilgi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

En son deprem ne zaman oldu? 25 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Giovanni van Bronckhorst istifa edecek mi? Galatasaray'dan Ziyech gitti mi? Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı? 2024 yılında kaç kadın öldürüldü? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (25 Kasım) mesajları ve sözleri… Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 24 Kasım'da kim gitti, eleme adayları kim? 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Masterchef 25 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kabataş tramvay durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı neden kapalı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.