2024 yılında kaç kadın öldürüldüğü merak ediliyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kaç kadının öldürüldüğüne dair detaylar araştırılıyor. 2024 yılı itibarıyla, ülkemizde çeşitli kaynaklara göre önemli bir kadın cinayeti verisi bulunuyor. Peki, 2024 yılında kaç kadın öldürüldü? Detaylar haberimizde...

2024 YILINDA KAÇ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ?

2024 yılı itibarıyla Türkiye'de kadın cinayetleri ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre, 2024 yılının ilk dokuz ayında toplamda 406 kadın hayatını kaybetti.

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