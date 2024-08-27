2024 Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2024-2025 güz dönemi akademik takvimi açıklandı mı? Üniversiteler genelde ne zaman açılır? Yeni döneme farklı bir şehirde başlayacak olan öğrenciler, düzenlerini kuracakları şehre gitmeden önce üniversiteler ne zaman açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Üniversitelerin açılış takvimleri, her yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerin kendi yönetim kurulları tarafından belirleniyor. İşte 2024-2025 akademik yılı için üniversitelerin açılış tarihleri hakkında detaylar…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

Eğitim hayatlarına yeni bir şehirde devam edecek olan öğrenciler, düzenlerini kuracakları şehre gitmeden önce üniversitelerin açılış tarihlerini öğrenmek istiyor.

Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti. Bazı üniversiteler akademik açılış tarihini 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmi web sitelerinden veya duyurularından akademik takvimlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Üniversitelerin açılış tarihleri arasında farklılıklar olabiliyor.