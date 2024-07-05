2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir?

Sirius ve Güneş kavuşumu, 2024 yılında 6 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu kavuşum, astrolojide yılın en şanslı günlerinden biri olarak kabul edilir ve genellikle iyi talih, başarı ve yeni başlangıçlarla ilişkilendiriliyor. Peki, 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir?

SIRIUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN?

Sirius Güneş kavuşumu 3 Temmuz ile 7 Temmuz arasında gerçekleşiyor ancak en önemli gün 6 Temmuz olarak belirtiliyor.

GÜNEŞ VE SIRIUS KAVUŞUMUNDA NE YAPMALIYIM?

Bu kavuşumun olumlu etkilerinden yararlanmak için, özellikle spiritüel çalışmalar yapmak, iyilikte bulunmak, meditasyon ve dua etmek faydalı olabilir. İnancınıza göre, bu tarihleri ibadet ederek, dilek dileyerek geçirebilirsiniz.

SIRIUS YILDIZI HANGİ BURCA AİTTİR?

Sirius, gökyüzündeki en parlak yıldız olup, Canis Major (Büyük Köpek) takımyıldızında yer alır ve Yengeç burcunda bulunur.

Sirius Güneş Kavuşumu Etkileri Ne Olacak?