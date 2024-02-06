2024 oruç ne zaman başlıyor?
Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Merak edilmekte ve araştırılmakta. 2024 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği merak konusu oldu.2024 yılında Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında detaylı bilgi için haberimizde yer alan 2024 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihlerine göz atabilirsiniz. Peki, 2024 oruç ne zaman başlıyor?
Diyanet'e göre Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Yeni yıla adım attığımız bu günlerde Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Sorusu gündeme geliyor. Peki, 2024 oruç ne zaman başlıyor?
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?
2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?
Manevi atmosferin yükseldiği Üç Aylar, Hicri Recep ayının girişiyle birlikte kapılarını aralayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre, 2024 Üç Aylar'ın müjdecisi olan Receb Ayı, 12 Ocak Cuma günü itibariyle başlayacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma
Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 6 Şubat Salı
Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi
Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi
Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı
RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba
RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe
RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma
Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi
KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar
KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi
KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba
Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar
Aşure günü – 16 Temmuz Salı
Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi