2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı, İslam takvimine göre Hicri yılın ilk ayıdır ve bu ay boyunca Müslümanlar, özellikle de Alevi ve Şii mezheplerine mensup olanlar, çeşitli ibadetler ve oruçlar tutarlar. Muharrem orucu, Muharrem ayının ilk 10 günü boyunca tutulur ve özellikle Aşure Günü olan 10. Muharrem büyük önem taşır. Peki, 2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem orucu ne zaman tutulur?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 yılında Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlayacaktır. Dolayısıyla, Muharrem orucuna da bu tarihte başlanacaktır.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü ise 16 Temmuz 2024 Çarşamba gününe denk gelmektedir.