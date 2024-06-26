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2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ne zaman?

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2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem orucu ne zaman tutulur? 2024 yılında Muharrem ayının başlangıcı ve Muharrem orucunun tutulacağı tarih merak konusu oldu. Muharrem ayı, İslam takvimine göre yılın ilk ayıdır ve bu dönemde tutulan oruç, önemli bir ibadet olarak kabul edilir.

Muharrem ayı, İslam takvimine göre Hicri yılın ilk ayıdır ve bu ay boyunca Müslümanlar, özellikle de Alevi ve Şii mezheplerine mensup olanlar, çeşitli ibadetler ve oruçlar tutarlar. Muharrem orucu, Muharrem ayının ilk 10 günü boyunca tutulur ve özellikle Aşure Günü olan 10. Muharrem büyük önem taşır. Peki, 2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem orucu ne zaman tutulur?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 yılında Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlayacaktır. Dolayısıyla, Muharrem orucuna da bu tarihte başlanacaktır.

2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ne zaman?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü ise 16 Temmuz 2024 Çarşamba gününe denk gelmektedir.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Muharrem Ayı Dini Gündem Yaşam Dünya Haberler

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