2024 LGS 2. nakil başvuruları ne zaman? LGS lise 3. tercih başvuruları ne zaman?

Lgs ikinci tercih (1. nakil) sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün, 29 Temmuz Pazartesi günü duyuruldu.. Ayrıca, mevcut okullarını değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.Öğrenciler, LGS lise 3. tercih (2. nakil) tarihlerinin ne zaman olduğunu araştırıyor. İşte, detaylar…

LGS LİSE 3. TERCİH (2. NAKİL) BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB, açık kalan kontenjanlar için yerleştirmeye esas nakil işlemlerini iki aşamada gerçekleştirecek. Nakil süreci MEB tarafından açıklandı. Buna göre, ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İkinci nakil tercih başvurularının sonuçları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra 5 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS BOŞ KALAN KONTENJANLARA NE OLACAK?

6 - 14 Ağustos tarihleri arasında, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları boş kalan kontenjanlara yerleştirme başvurularını alacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında toplayacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 26 Ağustos'ta açıklanacak.