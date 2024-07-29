2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2024-2025 eğitim yılı içerisinde yurt başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK tarafından online olarak alınıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yüzbinlerce öğrenciye burs, kredi ve yurt hizmetleri sunarak onların yanında olacak. KYK yurt başvuru tarihinin ne zaman başlayacağını sizler için araştırdık. İşte, detaylar…

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı. Bu yıl için de başvuruların, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.