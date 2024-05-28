2024 Kurbanlık fiyatları! Büyükbaş ve Küçükbaş kurban fiyatı ne kadar? #128004

2024 yılında Kurban Bayramı için kurbanlık fiyatları belirlendi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatları, hayvanın cinsi, kilosu ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2024 Kurbanlık fiyatları! Büyükbaş ve Küçükbaş kurban fiyatı ne kadar?

2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Koç, koyun, kuzu, keçi fiyatları 8 bin TL ile 25 bin TL arasında,

Büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 80.000 TL ila 300.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı dini takviminin yayımlanmasının ardından Kurban Bayramı tarihlerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılında Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde olmak üzere dört gün sürecek. Kurban Bayramı arifesi ise 15 Haziran Cumartesi günü idrak edilecek.