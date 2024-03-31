2024 KESTEL YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Kestel'de hangi parti, kim önde? Ferhat Erol mu, Önder Tanır mı kazanıyor?

31 Mart 2024 Bursa Kestel Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Bursa Kestel'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa YRP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Ferhat Erol, Yeniden Refah Partisi'nden Önder Tanır yarıştı. Peki, Bursa Kestel'de hangi parti, kim önde? Bursa Kestel'de AK Parti mi, YRP mi kazanıyor?

BURSA KESTEL YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bursa Kestel'de Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Ferhat Erol, Yeniden Refah Partisi'nden Önder Tanır ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BURSA KESTEL HANGİ ADAY ÖNDE?

Bursa Kestel Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'den Ferhat Erol, Yeniden Refah Partisi'nden Önder Tanır kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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