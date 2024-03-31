2024 KELES YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Keles'te hangi parti, kim önde? Ali Doğru mu, İsmail Yeni mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Bursa Keles Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Bursa Keles'te hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa İYİ Pari'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Ali Doğru, İYİ Parti'den İsmail Yeni yarıştı. Peki, Bursa Keles'te hangi parti, kim önde? Bursa Keles'te AK Parti mi, İYİ Parti mi kazanıyor?

BURSA KELES YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bursa Keles'te Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Ali Doğru, İYİ Parti'den İsmail Yeniipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BURSA KELES HANGİ ADAY ÖNDE?

Bursa Keles Belediye Başkanlığı yarışındaAK Parti'den Ali Doğru, İYİ Parti'den İsmail Yeni kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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