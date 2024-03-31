2024 EYÜPSULTAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Eyüpsultan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Eyüpsultan Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Eyüpsultan'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Deniz Köken, CHP'den Mithat Bülent Özmen ve İYİ Parti'den Emel Bilenoğlu yarıştı. Peki, Eyüpsultan'da hangi parti, kim önde? Eyüpsultan'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

EYÜPSULTAN YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Eyüpsultan'da Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Deniz Köken, CHP'den Mithat Bülent Özmen ve İYİ Parti'den Emel Bilenoğlu ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE EYÜPSULTAN'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Deniz Köken, CHP'nin adayı Mithat Bülent Özmen ve İYİ Parti'nin adayı Emel Bilenoğlu kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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