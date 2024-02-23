2024 DGS NE ZAMAN? DGS başvuruları hangi tarihte?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tarihi için açıklama yapıldı. ÖSYM takvimine göre, DGS başvuruları Mayıs ayında alınacak. İşte, 2024 DGS oturum ve başvuru tarihleri...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 yılında ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, DGS başvuru ve geç başvuru tarihleri belli oldu.

DGS başvuruları 10 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

Geç başvurular ise 28 Mayıs 2024 tarihinde alınacak.

SINAV HANGİ GÜN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.