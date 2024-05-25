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2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutlarının teslim tarihiyle ilgili tarih verdi. Özhaseki, "Haziran'dan başlamak üzere sene sonuna kadar teslim edeceğiz. 2024 yılı sonunda 200 bini bulacak. 2025 yılının güzüne kadar da tamamını teslim edeceğiz" dedi. Ayrıca, geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında 76 binden fazla afet konutu vatandaşlara teslim edildi.

Yapımı tamamlanan konut ve köy evleri her ay 10-15 bin olmak üzere etap etap teslim edilmeye devam edecek. Sene sonuna kadar 200 bin konutun teslim edilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 yıl içinde 319 bin konut yapılacağı sözünü verdi. Mart 2024 sonunda yaklaşık 75 bin 364 konutun teslim edildiği belirtildi. İhtiyaç duyulan toplam 680 bin konutun yüzde 11'i mart sonuna kadar büyük ölçüde teslim edildi ve yıl sonuna kadar edilmeye devam edilecek.

2024 DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki konutların teslim tarihini açıkladı. İşte detaylar:

  • Depremzedelere verilen sözlerin yerine getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde 680 bini konut, 170 bini iş yeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölümün kullanılamaz hale geldiğini hatırlattı.
  • 2024 yılı bütçesinden 1 trilyon TL'nin üzerinde kaynak aktarıldı. Geçen sene de aynı tutarda harcama yapıldı.
  • Toplamda 412 bin 682'si konut, 38 bin 615'i ticarethane olacak şekilde 451 bin 297 bağımsız bölümün büyük bölümünün ihale süreci bitti ve inşa faaliyetlerine başlandı.
  • Sene sonuna kadar 200 bin konutun teslim edilmesi hedefleniyor. 2025 yılının son aylarına doğru da bütün hak sahiplerine konut ve iş yerlerini teslim etmiş olacaklar.

Bu çerçevede, deprem konutlarının teslim tarihi olarak 2024 yılı sonu hedefleniyor. İnşaatlar yaz aylarıyla birlikte daha seri bir şekilde tamamlanacak. Geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında 76 binden fazla afet konutu vatandaşlara teslim edildi ve yapımı tamamlanan konutlar ve köy evleri etap etap teslim edilmeye devam edecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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